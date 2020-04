VIDEO Salgono a 200 le famiglie in emergenza

Appena una settimana fa le famiglie assistite dalla rete di aiuto erano circa 120. Ora sfiorano quota 200. Per fortuna c’è un raggio di sole in un periodo in cui il grande assente essere l’ottimismo. Nei giorni scorsi il porto commerciale brulicava già di prima mattina. Era in fermento, ma le casse di pesce non facevano la spola solo verso il mercato ittico, ma in parte erano indirizzate anche verso quello che ormai è il punto di raccolta e smistamento di questo servizio nato repentinamente nell’ultimo mese.