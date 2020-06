Tinin Mantegazza, l’ultimo saluto. Ecco quando e dove

Tinin Mantegazza ci ha lasciati. Il mondo delle istituzioni e dello spettacolo ha subito una grave perdita, non è esagerato dire che una stella in meno brilla sulla terra per salire in cielo. In tanti se ne sono accorti e non si contano i messaggi di cordoglio anche della Rai e dei simboli della comicità come Cochi e Renato.

L’ultimo saluto a Tinin sarà mercoledì 3 giugno. Si partirà dall’ospedale di Cesenatico alle 15.30 per ritrovarsi alle 16 alla Vela di luce nei pressi del mercato ittico di ponente.

Successivamente sarà portato all’ara crematoria.