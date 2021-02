Prove di Cesenatico XL anche per l’estate 2021

Cesenatico XL la scorsa estate è stata una delle novità che ha permesso in parte di attutire il colpo del Covid per la ristorazione. Le attività che living aveva sentito a suo tempo erano praticamente tutte soddisfatte. Anche il colpo d’occhio ne ha giovato, il tutto dopo un primo periodo di diffidenza dovuta al fattore novità. Nuove strade infatti sono rimaste chiuse al pubblico per mesi nel periodo serale. Era il primo tentativo e le osservazioni per potenziali miglioramenti sono state accolte dalle associazioni di categoria.

Il comune dal canto suo intanto sta lavorando con i vari servizi comunali interessati per elaborare una proposta. Di pari passo sta sentendo le numerose associazioni di categoria della città. Con ogni probabilità molto dipenderà dalle misure anticovid che entreranno in vigore da aprile in poi. È facile immaginare che il distanziamento sarà un mantra anche per l’estate 2021. Il contesto economico e istituzionale purtroppo è in divenire e fare programmi certi è non solo impossibile ma sconsigliabile.