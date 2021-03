Black out internet colpisce anche le farmacie di Cesenatico

Il problema pare circoscritto nella zona di Cesenatico città visto che nella farmacia comunale di Bagnarola la situazione al momento è nella normalità.

Intanto in alcune chat su whatsapp circola la voce secondo cui il danno sarebbe stato creato volontariamente da ignoti per protestare contro la dad e contro il passaggio in zona arancione. Voce che però non trova alcun riscontro nei fatti concreti e che non risulta, al momento, a nessuna delle forze dell’ordine presenti in città. Sembra trattarsi infatti di un guasto tecnico derivante da un cantiere di terzi.

NB la redazione ha provato a chiamare tutte e farmacie e non tutte hanno risposto. Quindi il servizio si fonda su quelle interpellate.