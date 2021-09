Aggressione a Cesenatico: “Vi racconto l’inferno”

Col senno di poi la coppia, che non poteva sapere che l’aggressore era lo stesso che aveva accoltellato una persona nei pressi della stazione, ha realizzato che il 23 enne di origine catanese era in mutande e canottiera. Probabilmente aveva i vestiti sporchi di sangue e se ne era sbarazzato in quella manciata di km che separa la stazione da via Marte. Probabilmente cercava di entrare in un appartamento per aspettare che le acque si calmassero e sfuggire alle maglie della giustizia. Tutto l’opposto.

Intanto il pestaggio continuava. “Sono stati almeno 20 minuti di inferno, anche io ho preso botte alle spalle, in faccia, al torace e solo per fortuna non ho nulla di rotto. L’aggressore ha preso il mio compagno per il collo sono certo che se lui non avesse cercato di divincolarsi glielo avrebbe spezzato. Ha rimediato anche un morso al dito, quasi glielo staccava. Poi la furia ha strappato dalla mia mano la bottiglia d’olio, ero incredula davanti a quella scena. A quel punto il mio compagno è riuscito a buttarglisi addosso per evitare di essere colpito con il fondo della bottiglia. A quel punto è caduto ma lo ha colpito lo stesso”.