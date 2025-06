Nuovo trasloco per la giostra di Teo, ecco dove

Chi non ricorda la giostra di Teo? E’ stata infatti alla ribalta della cronaca per diversi mesi: prima per essere stata interessata da un incendio, poi per la raccolta firme per evitare il suo spostamento fino a diventare un caso nazionale.

Oggi si torna a parlare della giostra che alcuni anni fa faceva bella mostra in piazza Pisacane, poi lo scorso anno era stata spostata in piazza Comandini, dove sarebbe dovuta rimanere fino all’estate del 2026. Ma l’operatore assegnatario dell’area, durante la stagione estiva 2024, “ha manifestato ai competenti uffici le difficoltà date dalla poca affluenza di pubblico nell’area”, si legge nella delibera comunale.