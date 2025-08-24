I più letti: una settimana di maltempo e salvataggi
I più letti: una settimana di maltempo e salvataggi

Un riepilogo dei contenuti più cliccati su Living Cesenatico: il meglio della settimana tra eventi, storie e curiosità.

L’articolo più letto è stata la disavventura di un cittadino di Cesenatico, raccontata sui social, durante il maltempo di mercoledì 20 agosto. La notizia ha raggiunto 12.616 visualizzazioni.

Nelle ultime settimana le notizie sulle tartarughe, che stanno attraversando un momento di difficoltà, stanno catturando l’attenzione dei lettori. In questo caso si tratta di un recupero sulla spiaggia di Cesenatico. La notizia ha interessato 11.079 lettori.

La notizia ha destato preoccupazione e curiosità: l’elicottero dei carabinieri sui cieli di Cesenatico. Di fatto nulla di grave. La notizia ha visto 8.213 visualizzazioni.

Una settimana interessata dal maltempo e gli aggiornamenti che succedono in città, destano sempre interesse. L’articolo è stato letto da 8.077 lettori.

