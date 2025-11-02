Ponte del gatto, “doppio senso, quando le dimensioni contano”

Proposta per la viabilità al Ponte del Gatto con il doppio senso al passaggio a livello
Accogliamo con molto piacere la proposta di viabilità di Lucio Tamburini. È la terza proposta che si fa largo e che si propone come alternativa alla prima bozza pensata a Palazzo in vista dell’inizio del cantiere. Quest’ultima infatti si basava sull’Adriatica come collegamento ponente Levante lasciando tutto come ora, soprattutto al passaggio a livello del ponte del Gatto dove è solo possibile lasciare la città provenendo dalla Stazione.
La proposta avanzata da Lucio, che ringraziamo anche per aver fornito le immagini, fa leva proprio sul passaggio a livello. Si tratta di ipotesi, come le precedenti, visto che va ancora valutato l’ingombro del cantiere sul tratto in prossimità del ponte per effettuare i lavori. Come è facile da intuire qui le dimensioni contano, contano eccome.
Gli ingressi a Cesenatico nel dettaglio
Arrivando da Ravenna:
– per ponente: ingresso dal cavalcavia di ponente
– per levante: ingresso dal sottopasso di viale Trento
Arrivando da Cesena:
– per ponente: ingresso dal passaggio a Livello (ora dal cavalcavia di ponente)
– per levante: ingresso dal sottopasso di viale Trento
Arrivando da Rimini:
– per ponente: ingresso dal passaggio a Livello (ora dal sottopasso di viale Trento)
– per levante: ingresso dal sottopasso di viale Trento
Le uscite da Cesenatico nel dettaglio
Per uscire da ponente -> passaggio a livello
Per uscire da levante -> sottopasso di viale Trento
In questo modo si snellisce sia l’attuale viabilità che quella futura senza Ponte del Gatto aggiungendo un punto di ingresso a Cesenatico (il passaggio a livello).
Le proposte precedenti
Qui la prima proposta, quella di Filippo Magnani che ha proposto di invertire il senso di marcia al Ponte del Gatto e auspicava il ritorno del doppio senso di marcia in via Mazzini. Una proposta parzialmente accolta anche in una seconda bozza che fa ben sperare sul superamento dell’ipotesi Adriatica. La terza è quella presente in questo servizio.