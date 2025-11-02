 Skip to main content
Ponte del gatto, “doppio senso, quando le dimensioni contano”

Alessandro Mazza2 Novembre 2025
ponte del gatto

Proposta per la viabilità al Ponte del Gatto con il doppio senso al passaggio a livello

Accogliamo con molto piacere la proposta di viabilità di Lucio Tamburini. È la terza proposta che si fa largo e che si propone come alternativa alla prima bozza pensata a Palazzo in vista dell’inizio del cantiere. Quest’ultima infatti si basava sull’Adriatica come collegamento ponente Levante lasciando tutto come ora, soprattutto al passaggio a livello del ponte del Gatto dove è solo possibile lasciare la città provenendo dalla Stazione.

La proposta avanzata da Lucio, che ringraziamo anche per aver fornito le immagini, fa leva proprio sul passaggio a livello. Si tratta di ipotesi, come le precedenti, visto che va ancora valutato l’ingombro del cantiere sul tratto in prossimità del ponte per effettuare i lavori. Come è facile da intuire qui le dimensioni contano, contano eccome.

“Già da diverso tempo il Ponte del Gatto è a senso unico per i motivi che conosciamo. Per motivi che non conosciamo anche il passaggio a livello è stato trasformato a senso unico. La mia proposta è molto semplice, reintrodurre il doppio senso di marcia al passaggio a livello. Le macchine in ingresso a Cesenatico però avranno l’obbligo di svolta a sinistra (verso Ponente). Serve solo creare la corsia con la svolta a sinistra”.
ponte del gatto

Gli ingressi a Cesenatico nel dettaglio

Arrivando da Ravenna:
– per ponente: ingresso dal cavalcavia di ponente
– per levante: ingresso dal sottopasso di viale Trento

Arrivando da Cesena:
– per ponente: ingresso dal passaggio a Livello (ora dal cavalcavia di ponente)
– per levante: ingresso dal sottopasso di viale Trento

Arrivando da Rimini:
– per ponente: ingresso dal passaggio a Livello (ora dal sottopasso di viale Trento)
– per levante: ingresso dal sottopasso di viale Trento

Le uscite da Cesenatico nel dettaglio

Per uscire da ponente -> passaggio a livello
Per uscire da levante -> sottopasso di viale Trento

In questo modo si snellisce sia l’attuale viabilità che quella futura senza Ponte del Gatto aggiungendo un punto di ingresso a Cesenatico (il passaggio a livello).

Le proposte precedenti

Qui la prima proposta, quella di Filippo Magnani che ha proposto di invertire il senso di marcia al Ponte del Gatto e auspicava il ritorno del doppio senso di marcia in via Mazzini. Una proposta parzialmente accolta anche in una seconda bozza che fa ben sperare sul superamento dell’ipotesi Adriatica. La terza è quella presente in questo servizio.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

