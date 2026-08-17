Treni, investita una persona tra Villa Selva e Cesena. Circolazione sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa a causa è stata dell’ investimento di una persona tra Villa Selva e Cesena.
Dalle 11:50 di oggi, lunedì 17 agosto, la circolazione ferroviaria Bologna-Rimini è stata sospesa tra Villa Selva e Cesena.
Dalle ore 13 è stata ripristinata la circolazione a binario unico alternato; i treni già in viaggio potranno subire ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni, limitazioni o deviazioni di percorso.
Continuano gli accertamenti di rito da parte dell’Autorità giudiziaria presente sul posto.
L’incidente si sarebbe verificato nei pressi della stazione di Forlimpopoli: sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.