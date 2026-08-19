Thailandia subacquea: mostra fotografica a Cesenatico

Thailandia subacquea, a Cesenatico la mostra fotografica di Lucio Briganti

Dal 20 agosto al Roma42 Spazio Arte le immagini scattate nel Mare delle Andamane

Sarà inaugurata giovedì 20 agosto alle 18, a Cesenatico, la mostra fotografica “Pianeta Terra. Asia. Thailandia Subacquea”, dedicata a Lucio Briganti, fotografo, musicista e organizzatore di eventi musicali.

L’esposizione sarà allestita negli spazi di Roma42 Spazio Arte Auditorium Lucio Briganti, a Palazzo Rossetti Briganti, in Viale Roma 42 e 42/A. La mostra è curata da Lia Briganti.

L’appuntamento assume un significato particolare perché arriva a cinque anni dalla scomparsa di Lucio Briganti, avvenuta il 13 giugno 2021, e coincide con il giorno del suo compleanno, il 20 agosto. La mostra vuole così ricordarne la passione per la fotografia, i viaggi e il mare.

Le immagini della barriera corallina thailandese

Le fotografie esposte sono state realizzate nel 1998, durante un viaggio in Thailandia che portò Briganti a Phuket e nel Mare delle Andamane.

Il protagonista delle immagini è soprattutto il mondo sommerso. Briganti, esperto nuotatore e grande appassionato del mare, aveva realizzato numerosi scatti durante le immersioni, anche in apnea. Le fotografie, prevalentemente analogiche e subacquee, raccontano la barriera corallina e la straordinaria varietà di vita marina del Mare delle Andamane.

Coralli, pesci tropicali e squali

Nelle immagini compaiono coralli, anemoni di mare e pesci tropicali dai colori vivaci, tra cui il pesce pagliaccio e il pesce leone. Non mancano gli squali, come lo squalo leopardo, considerato innocuo per l’uomo. Accanto ai fondali marini, la mostra presenta anche immagini dedicate ai paesaggi costieri thailandesi.

È un viaggio fotografico dentro un ambiente naturale che Briganti osservava con curiosità e rispetto. Le sue immagini restituiscono la bellezza di un mondo sommerso ancora lontano dalla dimensione digitale della fotografia contemporanea.

Un omaggio a Lucio Briganti

La mostra non è soltanto un’esposizione fotografica. È anche un modo per mantenere vivo il ricordo di un uomo che aveva fatto del viaggio e dell’incontro con luoghi e persone una parte importante della propria esperienza. Attraverso la fotografia, Briganti aveva raccontato il pianeta e i suoi abitanti, cercando di fermare momenti e paesaggi incontrati durante i suoi viaggi.

“Pianeta Terra. Asia. Thailandia Subacquea” permette oggi di tornare a quelle immagini e a quel viaggio del 1998, attraverso lo sguardo di un fotografo profondamente legato al mare.

Orari e informazioni

La mostra sarà visitabile fino all’8 ottobre.

Gli orari di apertura sono:

martedì, venerdì e sabato: dalle 18 alle 20;

dalle 18 alle 20; mercoledì: dalle 10 alle 12.

L’ingresso è libero.