Rapina in due supermercati, arrestato 27enne a Cesena

Nello scorso fine settimana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne cittadino guineano, già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi.

Il giovane è ritenuto responsabile, sulla base degli elementi raccolti, dei reati di rapina impropria, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari è iniziato intorno a mezzogiorno, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesena ha inviato una pattuglia in un supermercato cittadino.

Il responsabile dell’attività aveva segnalato la presenza di un individuo, descritto come palesemente alterato, che aveva tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l’uomo lo aveva inoltre minacciato, dicendo che avrebbe “devastato” il supermercato.

Erano stati inoltre riscontrati alcuni danneggiamenti ad arredi e carrelli collocati all’esterno del punto vendita.

La fuga verso un secondo supermercato

I carabinieri hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, riconoscendo il presunto autore in una persona già nota per la commissione di reati analoghi.

Mentre i militari stavano effettuando le ricerche nelle vie vicine, è arrivata una seconda richiesta di intervento per un episodio simile avvenuto in un altro supermercato della zona.

Anche in questo caso, il 27enne avrebbe asportato alcune bottiglie di alcolici, per poi minacciare la responsabile e le commesse. Durante l’episodio avrebbe inoltre lanciato alcune bottiglie di vetro contro le dipendenti.

Inseguito in bicicletta e bloccato nel garage

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno ricevuto indicazioni sulla direzione presa dal fuggitivo, che si era allontanato in bicicletta.

I militari sono riusciti a intercettarlo e a raggiungerlo, ma il giovane avrebbe tentato nuovamente di sottrarsi al controllo, trovando rifugio nel garage sotterraneo di un condominio.

L’inseguimento è proseguito a piedi per alcune centinaia di metri. Ai primi due carabinieri si sono aggiunti anche alcuni colleghi motociclisti.

Raggiunto in un angolo chiuso del garage, il 27enne avrebbe reagito al tentativo di fermarlo con minacce, spinte e calci, prima di essere immobilizzato e arrestato.

All’interno del suo zaino sono stati trovati i resti di alcune bottiglie di alcolici, che secondo quanto ricostruito sarebbero state rotte durante la fuga.

Arrestato e portato in carcere

Al termine delle formalità di rito, il 27enne, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di una precedente convalida, è stato dichiarato in arresto.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato quindi trasferito alla Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice del Tribunale di Forlì ha successivamente convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri e confermato nei confronti del 27enne la custodia cautelare in carcere.