BadaFest 2026 a Cesenatico: musica, arte e skate per Federico Manca

Il BadaFest torna al Parco di Levante: due giorni di musica, arte e skate per Federico Manca

Il Parco di Levante di Cesenatico si prepara ad accogliere la quinta edizione del BadaFest, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre. Nato per ricordare Federico Manca attraverso le passioni che lo animavano — la musica, l’arte, lo skate — il festival è diventato negli anni un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone e di lasciare un segno concreto sul territorio. L’organizzazione è già al lavoro e cerca volontari per le due giornate.

Il programma musicale tra sabato e domenica

Il palco del Parco di Levante ospiterà nomi diversi nei due giorni:

Sabato 19 settembre: DumBo Gets Mad, Alex Fernet, Momo Said, Martini Police e Marcello Newman.

DumBo Gets Mad, Alex Fernet, Momo Said, Martini Police e Marcello Newman. Domenica 20 settembre: Selton, Kymōno, Koko Moon, Todo Bardo e Giacomo Toni.

Oltre il palco: arte, laboratori e sport

Il BadaFest non si esaurisce nei concerti. Il programma comprende una mostra e sessioni di live painting, insieme a laboratori pensati per bambini, ragazzi e adulti che spaziano dalla fotografia alla pittura, dalla cianotipia alla falegnameria. Non mancano yoga, capoeira e parkour, mentre per gli appassionati di ruote e tavole ci sono uno skate contest e lezioni aperte a tutti i livelli. A completare l’offerta, mercatini e proposte gastronomiche pensate per far vivere il festival anche lontano dal palco.

La raccolta fondi per la salute mentale dei giovani

Al centro del BadaFest resta la sua vocazione benefica: il ricavato delle attività continuerà a finanziare progetti dedicati alla salute mentale e al benessere delle nuove generazioni. È l’elemento che, edizione dopo edizione, tiene insieme la festa e il suo significato più profondo — uno spazio libero e partecipato che, attraverso la raccolta fondi, si trasforma anche in aiuto concreto.

Le parole delle istituzioni e dei partner

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi hanno commentato il traguardo della quinta edizione: «

Siamo molto felici che il BadaFest continui la sua attività e il traguardo della quinta edizione dimostra il valore di questo progetto nato dalla scomparsa di Federico Manca, una tragedia che ha segnato la nostra comunità. Ringraziamo tutti gli organizzatori e i volontari per il grande lavoro che svolgono, siamo sicuri saranno due giornate partecipate e di grande valore».

Tra le collaborazioni consolidate c’è quella con la Cooperativa Sociale Amici di Gigi, nata nel 2009 e attiva nei territori di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, che dallo scorso anno porta avanti insieme al festival un laboratorio musicale rivolto ai ragazzi seguiti dalla cooperativa. «Attraverso la musica, ciascun ragazzo ha potuto mettere in gioco ciò che è, scoprendo che il proprio contributo era necessario all’armonia dell’insieme», spiegano i rappresentanti della cooperativa, sottolineando come la musica sia diventata «uno strumento educativo capace di guardare il ragazzo nella totalità della sua persona».

Anche il Centro Famiglie Asp del Rubicone rinnova la propria collaborazione con il festival, nata dalla volontà condivisa di promuovere il benessere psicologico, relazionale e sociale delle nuove generazioni. La partnership sostiene in particolare la continuità dello sportello psicologico attivo nelle scuole secondarie di primo grado di Cesenatico e le attività educative dedicate alle life skills nelle classi. «La collaborazione con il Badafest rappresenta un esempio significativo di come una realtà culturale e musicale possa diventare parte attiva di una rete di comunità», si legge nella nota di Asp del Rubicone.

A intervenire anche Mariella Allegretti, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì e Cesena, insieme a Marco Montalti, direttore dei Distretti Cesena Valle Savio e Rubicone: «La partecipazione al Badafest è un’importante occasione per parlare di salute mentale nei luoghi della comunità e promuovere benessere, socialità e partecipazione», affermano, ricollegando l’iniziativa al percorso verso lo sviluppo della sanità di prossimità a Cesenatico.