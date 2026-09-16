Caccia, “quanto costa la realizzazione del nuovo piano venatorio”: l’interrogazione della Lega

I punti
Arriva da parte di Tommaso Fiazza (Lega), un’ interrogazione per capire se rispetto alla precedente gestione provinciale siano variati i costi legati alla pianificazione venatoria.
Chiede, poi, quale sia l’iter per la realizzazione del nuovo calendario venatorio e quanto sia stato stanziato per la sua realizzazione.
La dichiarazione di Tommaso Fiazza
La richiesta arriva, con un’interrogazione, da Tommaso Fiazza (Lega) che ricorda come “il vigente piano è stato approvato dall’Assemblea legislativa nel novembre 2018 (fino a una decina di anni fa la materia era di competenza delle amministrazioni provinciali), poi prorogato nel 2023, attualmente è in atto il procedimento di pianificazione per l’approvazione di un nuovo documento”.