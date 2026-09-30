Fissata la data dell’accensione del Presepe della Marineria 2026

Presepe della Marineria e il Natale a Cesenatico

Trabaccoli, lance e bragozzi non sono ancora disarmati dalle pesanti vele al terzo che è già stata fissata la data per l’inaugurazione del Presepe della Marineria. Il momento che dà il la alle festività natalizie che da anni attira migliaia di persone alla liturgia che unisce passato e presente. La data è quella del 29 novembre, nel week end che precede l’Immacolata. Se l’accensione è uno spettacolo che dura una manciata di secondi, la preparazione è tutt’altro che semplice. In prima linea ci sono Bert, Mino e Maurizio Manzi che tra prove e allestimenti sarà impegnato nella realizzazione del presepe più fotografato d’Italia.

Un palcoscenico galleggiante unico al mondo

Nato nel 1986, il presepe galleggiante di Cesenatico non smette di incantare. Le statue, a grandezza naturale e modellate con abilità sartoriale e artistica, non trovano posto nella classica grotta, ma prendono vita direttamente a bordo delle storiche imbarcazioni della sezione galleggiante del Museo della Marineria. Dalle vecchie barche spuntano i pescatori, i venditori di pesce, i bambini e i personaggi della tradizione, capitanati dalla Sacra Famiglia creando un dialogo suggestivo tra la spiritualità del Natale e la storia marinara della Romagna.

Una cornice di festa e partecipazione

Il taglio del nastro e la successiva accensione delle luci saranno il clou di un pomeriggio di festa che coinvolge l’intera cittadinanza e i turisti arrivati in Riviera per il weekend. Tra canti tradizionali, mercatini e l’atmosfera tipica dei borghi marinari invernali, l’emozione culminerà quando il buio della sera lascia spazio ai giochi di luce che esaltano le sagome delle barche e delle statue riflesse nell’acqua.

Informazioni pratiche

Il Presepe della Marineria rimarrà illuminato e visitabile liberamente giorno e notte lungo il porto canale, offrendo uno spettacolo che cambia volto tra la magia del crepuscolo e il fascino della notte. L’installazione accompagnerà residenti e visitatori per tutte le feste, rimanendo accesa fino all’Epifania inoltrata. Un appuntamento imperdibile che conferma Cesenatico come una delle mete invernali più suggestive e affascinanti d’Italia, capace di unire l’identità marinara alla più calda atmosfera delle festività natalizie.