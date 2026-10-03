Basket, anche quest’anno la prima è Buena: Massa cede nell’ultimo quarto

Prosegue l’onda positiva di inizio stagione

Per il terzo anno consecutivo, l’esordio della Buena Onda nella nuova categoria è dolce. Una Massa mai doma e particolarmente ispirata dall’arco fa sudare i regaz fino all’ultimo minuto, ma la Buena porta a casa i primi due punti dell’anno vincendo 75-71. Avvio a rilento per la Buena Onda, il primo canestro arriva dopo oltre tre minuti, ma gli ospiti non ne approfittano fino in fondo. Parte meglio Massa, che sin dal primo quarto si dimostra in fiducia nel tiro da fuori, realizzando 4 triple già nel primo periodo, chiudendolo avanti 19-16. Secondo quarto

Il secondo quarto si apre con 5 punti in fila di un ottimo Brighi, ma Massa corre bene in contropiede e continua a segnare da tre punti, portandosi anche a +7. Poi però la Buena Onda ritrova fiducia, e guidata da capitan Delvecchio firma un parziale di 10-0 e va all’intervallo col naso davanti sul 38-36.

Terzo quarto di equilibrio dove nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, la Buena Onda si porterà al massimo sul +5. Nel finale gli ospiti firmano un parzialino di 4-0 e chiudono il periodo in vantaggio.

Ultimo quarto

Nell’ultimo quarto sale in cattedra un eroico Ale Gori, due bombe consecutive regalano un provvisorio +6, Massa non molla e trova il nuovo pareggio a quota 69 a un minuto dalla fine, ma è di nuovo Ale Gori a realizzare il libero e il canestro del +3. Alla fine la Buena porta a casa una gara sofferta davanti al pubblico amico per 75-71.

MVP ALESSANDRO GORI: eroe dell’ultimo quarto, Ale chiude con 16 punti, 7 rimbalzi e il 100% da due.

Buena Onda Basket Club 75 – 71 Lusa Basket Massa

(16-19, 38-36, 51-53, 75-71)

Delvecchio 15, Gori 16, Monticelli 2, Buda 3, Brighi 24, Bonfé 4, Bertocchi 9, Forbicini 2, Lamieri, Fontana ne, Forte ne, Romanelli ne. All. Focarelli, Cremonini