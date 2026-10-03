Santa Maria Goretti, 30 anni della nuova chiesa alla Madonnina

Una mostra fotografica ripercorre la storia della parrocchia di Cesenatico, dalla posa della prima pietra alla consacrazione del 5 ottobre 1996. Due giornate di appuntamenti per celebrare l’anniversario.
Trent’anni di storia, fede e vita comunitaria. La Parrocchia di Santa Maria Goretti, nel quartiere Madonnina di Cesenatico, festeggia il 30° anniversario della consacrazione della nuova chiesa, avvenuta il 5 ottobre 1996.
Per l’occasione la comunità ha organizzato una mostra fotografica dedicata alla storia della chiesa e della parrocchia, attraverso immagini che ripercorrono le principali tappe di questi tre decenni.
Dalla nascita della parrocchia alla nuova chiesa
Il percorso della comunità di Santa Maria Goretti parte da più lontano. La parrocchia è stata istituita nel 1981, mentre la posa della prima pietra della nuova chiesa risale al 30 ottobre 1994.
Due anni più tardi, il 5 ottobre 1996, è arrivata la consacrazione dell’edificio. Da allora la chiesa è diventata uno dei punti di riferimento per la comunità del quartiere Madonnina, accompagnando generazioni di parrocchiani.
L’ultimo importante intervento di rinnovo della struttura si è concluso nel 2019.
La mostra fotografica per i 30 anni
Il titolo scelto per l’iniziativa è “Il cuore della Madonnina”. La mostra raccoglie fotografie e testimonianze delle diverse fasi della storia della parrocchia: dalla costruzione della nuova chiesa alle attività della comunità, fino agli interventi più recenti.
Un’occasione per ripercorrere attraverso le immagini i trent’anni trascorsi dalla consacrazione e ricordare le persone che hanno contribuito alla vita della parrocchia.
Il programma dei festeggiamenti
I festeggiamenti entreranno nel vivo domenica 4 ottobre con una serie di appuntamenti aperti alla comunità.
Alle 10.30 è in programma la Santa Messa solenne, mentre alle 12.30 seguirà il pranzo comunitario con un “Super Menù Romagnolo”.
Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione ai numeri di Angela 335 1952060 o Nadia 328 4238559.
Il momento centrale sarà invece lunedì 5 ottobre, giorno esatto dell’anniversario della consacrazione. Alle 20 sarà celebrata la Santa Messa di Anniversario, presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.