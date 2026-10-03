Turismo, Gatteo Mare cresce più della Riviera: arrivi a +6,6%

Gatteo Mare chiude i primi otto mesi del 2026 con una crescita degli arrivi superiore alla media della Riviera romagnola. I dati sul movimento turistico, elaborati dalla Regione Emilia-Romagna su base Istat e dal Nuovo Osservatorio Turistico regionale, evidenziano infatti un aumento del 6,64% degli arrivi e del 4,20% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025.

Tra gennaio e agosto il Comune di Gatteo ha registrato complessivamente 117.571 arrivi e 646.564 pernottamenti. Nello stesso periodo, l’insieme dei Comuni della Riviera ha segnato una crescita dell’1,8% negli arrivi e del 2,6% nelle presenze.

Gatteo Mare risulta così la località della costa romagnola, nel tratto compreso tra Comacchio e Cattolica, con la crescita più elevata degli arrivi. Per quanto riguarda invece le presenze, il comune si colloca al secondo posto, dietro Riccione.

Luglio e agosto spingono la stagione

La crescita di Gatteo Mare è stata particolarmente evidente nei mesi centrali dell’estate. A giugno, quando gli arrivi sulla Riviera hanno registrato una flessione del 6,1%, Gatteo Mare ha contenuto il calo allo 0,6%.

A luglio gli arrivi sono aumentati del 9,9%, rispetto al +4,6% della Riviera. Ad agosto la crescita è arrivata al 10,4%, mentre le presenze sono salite del 5,8%. Nello stesso mese la Riviera ha registrato rispettivamente un +1,2% negli arrivi e un +0,8% nelle presenze.

Quello di agosto rappresenta, secondo i dati presentati, l’incremento degli arrivi più alto registrato tra le località della Riviera.

Crescono soprattutto gli italiani

A sostenere la crescita è soprattutto il mercato italiano. Nei primi otto mesi del 2026 gli ospiti italiani sono stati 96.915, con un aumento del 7,31%, mentre i pernottamenti hanno raggiunto quota 532.217, in crescita del 4,84%.

Un dato che si confronta con una crescita dello 0,9% degli arrivi italiani e dell’1,7% delle presenze nell’insieme della Riviera.

Anche il turismo internazionale registra un andamento positivo. Gli ospiti stranieri sono stati 20.656, il 3,62% in più rispetto al 2025, con 114.347 pernottamenti, in aumento dell’1,33%.

La componente estera ha mostrato una particolare accelerazione durante l’estate: gli arrivi stranieri sono cresciuti del 7,2% a luglio e del 6,8% ad agosto.

A Gatteo Mare soggiorni più lunghi

Un altro elemento che emerge dai dati riguarda la durata della permanenza. A Gatteo Mare la permanenza media è di 5,5 notti per turista, contro le 4,6 notti della media della Riviera.

Un dato che evidenzia una permanenza mediamente più lunga rispetto al dato complessivo della costa e che si inserisce in un’offerta turistica fortemente orientata anche alle famiglie.

Il ruolo del Gatteo Mare Summer Village

Tra gli elementi indicati dall’amministrazione comunale per spiegare i risultati c’è anche la collaborazione tra pubblico e privato attraverso l’Associazione Gatteo Mare Turismo e il progetto Gatteo Mare Summer Village.

Secondo il Comune, la collaborazione tra operatori, associazioni e amministrazione ha consentito di sviluppare un’offerta di eventi e intrattenimento articolata durante la stagione estiva.

Il sindaco Roberto Pari commenta i dati sottolineando il ruolo degli operatori turistici e della collaborazione tra pubblico e privato: «Crescere quasi quattro volte più della media della Riviera, in una stagione complessa per tutto il settore, è un risultato che ci rende orgogliosi».

Il primo cittadino attribuisce il risultato al lavoro di albergatori, bagnini, commercianti e associazioni, oltre che all’Associazione Gatteo Mare Turismo e al progetto Gatteo Mare Summer Village. Pari sottolinea inoltre il lavoro dell’amministrazione comunale su servizi e infrastrutture e il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Destinazione Turistica Romagna nella promozione del territorio.

«Le famiglie italiane ci premiano, tornano e restano più a lungo, e sempre più ospiti stranieri scoprono Gatteo Mare», aggiunge il sindaco, indicando in qualità, eventi e servizi le direttrici sulle quali l’amministrazione intende continuare a investire.