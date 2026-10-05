Challenge Cesenatico entra nel T100 Challanger: è l’inizio di una nuova era

La novità
C’è una grande novità: il Challenge Cesenatico 2027 entra a far parte del T100 Challenger, il nuovo circuito della World Triathlon.
Un progetto in cui Challenge Family porta tutta la sua storia e la passione di sempre per mettere l’atleta al centro.
Nuove distanze. Nuovo scenario. Ancora più internazionale, ancora più parte del mondo triathlon.
Ma con lo stesso identico spirito Challenge di sempre.
Una sfida tutta nuova anche nel formato:
2 km di nuoto · 80 km di bici · 18 km di corsa
Il cambio quota
Il contro alla rovescia è iniziato.
Mercoledì 7 ottobre alle 23.59 cambia la quota di iscrizione.
Se stavi aspettando il momento giusto per decidere, eccolo: hai ancora pochi giorni per assicurarti il posto alle condizioni più vantaggiose.
La prossima sfida è a Cesenatico, domenica 16 maggio 2027.