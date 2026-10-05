Challenge Cesenatico entra nel T100 Challanger: è l’inizio di una nuova era

Un progetto in cui Challenge Family porta tutta la sua storia e la passione di sempre per mettere l’atleta al centro.

Il cambio quota

Il contro alla rovescia è iniziato.

Mercoledì 7 ottobre alle 23.59 cambia la quota di iscrizione.

Se stavi aspettando il momento giusto per decidere, eccolo: hai ancora pochi giorni per assicurarti il posto alle condizioni più vantaggiose.

La prossima sfida è a Cesenatico, domenica 16 maggio 2027.