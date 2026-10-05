Regata Frasassi, l’ultimo saluto al mare della congrega velisti Cesenatico

La Frasassi è il rito che mette il punto alla stagione velica della Congrega Velisti Cesenatico. Un appuntamento che sa di autunno, ma conserva ancora il ritmo e la luce dell’estate: domenica 4 ottobre, nello stretto tratto di mare tra la spiaggia e le scogliere frangiflutto di Levante, si è disputata la venticinquesima edizione della regata intitolata non a caso “Arrivederci al mare”.

Ventiquattro? No: venticinque gli scafi al via, fra catamarani e Laser, per una prova resa possibile dalle buone condizioni di vento e mare. Il campo di regata, disegnato sotto costa, ha offerto uno spettacolo visibile anche dalla battigia, dove i passanti hanno potuto seguire da vicino partenze, virate e arrivi.

La corsa sulla sabbia e il duello fino al traguardo

La Frasassi conserva una formula particolare già nei suoi primi istanti. Gli equipaggi, infatti, devono correre sulla sabbia per raggiungere le imbarcazioni sistemate lungo la riva e metterle in acqua. È una partenza che mescola adrenalina e tradizione, prima che la competizione si sposti sul mare.

L’edizione 2026 ha avuto uno dei suoi momenti più combattuti nel confronto tra i primi due catamarani high tech, rimasti in duello fino all’ultima prua e alla linea del traguardo.

«Una prova davvero entusiasmante, oltre che spettacolare», ha commentato Alessandro Spadarelli, presidente dello storico sodalizio velico cesenaticense. «Con questa regata autunnale si conclude il calendario delle attività della Congrega Velisti. La Frasassi rappresenta per noi una sorta di saluto al mare, o meglio un arrivederci alla prossima primavera».

Le classifiche della Regata Frasassi

Nei catamarani high tech si sono imposti di misura Daniele Saragoni e Achille Pazzaglia, a bordo del Topcat K1. Alle loro spalle Giorgio Bertozzi e Tiziano Torelli sul Formula 18; terzo posto per Franco Molinari e Gabriele Tani.

Nella classe catamarani Libera ha vinto Marco Fornocaldo su Hobie 16, seguito da Diego Sintuzzi su Topcat F2. Terza posizione per Andrea Sassoli e Monica Gualtieri.

Nei Laser Ilca 6 la sfida si è concentrata tra Sophia Sapignoli e Giovanni Saragoni.

Con la Frasassi, Cesenatico chiude dunque il suo calendario velico e affida al mare l’ultimo gesto della stagione: non un addio, ma una promessa di ritorno.