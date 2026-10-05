In vendita la piadineria Takeaway69 di Piazza Costa. “No a kebab”

La Piadineria cerca acquirente per l’attività, “ma non sarà un kebab”

È in vendita la piadineria Takeaway69 di Piazza Costa, 12, un esercizio che oltre il bancone sfoggia il sorriso da oltre 20 anni. L’attuale titolare, sentito dalla redazione, non ha un motivo particolare per la scelta se non il fatto che con ogni probabilità ha scelto di dare una svolta alla propria attività professionale. Ha scelto di ricavare più tempo per la propria famiglia. Nell’annuncio, riportato su un noto sito di vendite di immobili, si legge le descrizione del locale, i 35metri quadri, il prezzo e una clausola: “Non autorizzo per fare kebab”. Infatti non si vendono i muri, ma l’attività ben avviata.

L’annuncio sulla vetrina della piadineria Takeaway69 di maggio scorso

Un precedente virale

Il locale, che è in una zona di indiscusso passaggio e di sicura visibilità, non è nuovo ai social. Infatti a fine maggio scorso fece il giro web per un sincero e commovente messaggio affisso alla porta. Fissato in bella evidenza in vetrina recitava: “Chiuso per diploma dell’asilo. Dalle 14:30 alle 16:30. I figli crescono… questi giorni non torneranno e io non li voglio perdere!!!”

Attenzione il locale non è chiuso al pubblico.

La foto di apertura è tratta dal web