Legalità, il caso Bellaria riapre la questione dei beni confiscati

La vicenda del gruppo appartamento Reabita di Bellaria Igea Marina riporta al centro il tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati. L’immobile, sottratto alla criminalità organizzata e recuperato con oltre 440mila euro di investimenti pubblici, rischia di vedere messo in discussione il proprio futuro dopo la revoca della confisca disposta dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

Il caso è stato al centro della visita dell’assessora regionale alla Legalità, Elena Mazzoni, nell’ambito di “Incontro ai territori”, l’iniziativa della Giunta regionale partita da Rimini e diretta a toccare tutte le nove province dell’Emilia-Romagna.

Dalla confisca al progetto sociale

Il bene era stato confiscato nell’ambito delle operazioni antimafia “Coffee Break/Cartesio” e assegnato al Comune di Bellaria Igea Marina con decreto dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, datato 7 febbraio 2022.

Con risorse regionali, comunali e nazionali, l’edificio è stato recuperato e trasformato in un gruppo appartamento per persone con disabilità. La successiva revoca della confisca ha però aperto una complessa vicenda giudiziaria, con possibili conseguenze sull’investimento pubblico e sul progetto realizzato.

La richiesta della Regione: costi a carico del Fondo unico Giustizia

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora Mazzoni chiedono che gli enti locali siano tutelati quando, dopo aver ricevuto e recuperato un bene confiscato, devono fare i conti con decisioni giudiziarie successive che ne cambiano la destinazione.

«Chi sceglie di investire nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata deve poter contare sulla certezza del diritto e sul sostegno dello Stato», dichiarano. Il rischio, avvertono, è che i Comuni si trovino a sostenere da soli il peso economico di interventi realizzati in buona fede e nell’interesse collettivo.

Per questo la Regione auspica una modifica dell’articolo 46 del Codice Antimafia durante l’esame al Senato del disegno di legge 433: le eventuali somme dovute in seguito alla restituzione del bene o al riconoscimento di un equivalente economico dovrebbero essere a carico del Fondo unico Giustizia.

Un segnale atteso dal Parlamento

De Pascale e Mazzoni chiedono ai gruppi parlamentari di convergere sulla proposta. La tutela, sostengono, riguarda Comuni, Regioni, Terzo settore e tutti i soggetti che contribuiscono a restituire alla collettività i beni sottratti alle mafie.

La Regione ribadisce il proprio sostegno alle politiche di recupero e riutilizzo sociale e considera il caso di Bellaria un passaggio da cui trarre indicazioni per il futuro: senza regole certe e adeguate garanzie, gli investimenti pubblici potrebbero diventare più difficili e gli amministratori meno inclini ad accettare la sfida della restituzione sociale.