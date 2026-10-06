Cesenatico, al Museo della Marineria si svelano i programmi 2026-2027 cultura per adulti

A Cesenatico la presentazione dei programmi 2026-2027 per corsi e attività culturali

Sabato pomeriggio alle 16, il Museo della Marineria ospiterà la presentazione ufficiale dei programmi 2026-2027 del Centro Sociale Cesenatico Insieme e dell’Università per gli Adulti.

Le due realtà, animate da un ampio gruppo di volontari, sono da anni un punto di riferimento per corsi, laboratori, incontri e uscite culturali rivolti alla comunità.

L’incontro è aperto a tutti. I partecipanti potranno ritirare i depliant con il calendario completo delle attività e le informazioni sulle iscrizioni. A illustrare il programma saranno la presidente Ariella Zavatta, Otello Guidi e Marcello Salucci.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune, da Cesenatico Camping Village e dall’Associazione Albergatori, a conferma di una rete territoriale che investe nell’inclusione e nella formazione permanente.