DECRETO FLUSSI 2027: le date da segnare in agenda se vuoi assumere lavoratori stranieri

Stai pensando di inserire in azienda lavoratori provenienti da Paesi extra UE? Il Decreto Flussi 2027 ha fissato il calendario, e chi si prepara per tempo ha più possibilità di ottenere le quote, che sono limitate.
PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE (Portale ALI)
- Dal 23 ottobre 2026 (ore 9) al 7 dicembre 2026 (ore 20): inserimento delle domande
- Dal 9 al 13 dicembre: il portale riapre solo per completare e salvare le domande già inserite, non sarà possibile aggiungerne di nuove
I CLICK DAY (dalle ore 9)
- 12 gennaio 2027: stagionali in agricoltura
- 9 febbraio 2027: stagionali nel turismo
- 16 febbraio 2027: lavoro non stagionale
- 18 febbraio 2027: assistenza familiare
Le domande si possono inviare fino al 31 dicembre 2027, ma solo finché restano quote disponibili: nella pratica, le prime ore dei click day sono decisive.
DA QUALI PAESI (lavoro stagionale)
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kenya (novità 2027), Kirghizistan, Kosovo, Macedonia del Nord, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.
DOPO LA DOMANDA: 3 COSE DA NON DIMENTICARE
- Confermare la richiesta di nulla osta entro 15 giorni dalla comunicazione di chiusura delle verifiche per il visto. In caso contrario, la richiesta decade e il nulla osta viene revocato.
- Tenere sempre informato il lavoratore su ogni comunicazione ricevuta.
- Firmare il contratto di soggiorno entro 15 giorni dall’arrivo del lavoratore in Italia.
Il nostro Studio ti segue in ogni fase: dalla preparazione della documentazione alla precompilazione delle domande, fino all’invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico.
📞 Non aspettare il click day: contattaci ora per organizzare la pratica con il giusto anticipo.
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Studio Faggiotto Samorè
Viale Raffaello Sanzio, 42 Valverde
Tel. 0547 86414 – raffaella@studiofaggiottosamore.it