DECRETO FLUSSI 2027: le date da segnare in agenda se vuoi assumere lavoratori stranieri

Stai pensando di inserire in azienda lavoratori provenienti da Paesi extra UE? Il Decreto Flussi 2027 ha fissato il calendario, e chi si prepara per tempo ha più possibilità di ottenere le quote, che sono limitate.

PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE (Portale ALI)

Dal 23 ottobre 2026 (ore 9) al 7 dicembre 2026 (ore 20) : inserimento delle domande

al : inserimento delle domande Dal 9 al 13 dicembre: il portale riapre solo per completare e salvare le domande già inserite, non sarà possibile aggiungerne di nuove

I CLICK DAY (dalle ore 9)

12 gennaio 2027 : stagionali in agricoltura

: stagionali in agricoltura 9 febbraio 2027 : stagionali nel turismo

: stagionali nel turismo 16 febbraio 2027 : lavoro non stagionale

: lavoro non stagionale 18 febbraio 2027: assistenza familiare

Le domande si possono inviare fino al 31 dicembre 2027, ma solo finché restano quote disponibili: nella pratica, le prime ore dei click day sono decisive.