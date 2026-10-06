Via Volta, due uomini sono entrati nel cortile di un’abitazione, poi scappati: la segnalazione

Si apprende dal gruppo facebook “ Sei di S. Angelo di Gatte se…” la segnalazione di due uomini che si sarebbero introdotti in un abitazione per poi scappare spaventati dal cane.

Il messaggio

“Buongiorno, volevo avvisare di fare attenzione, in quanto ieri sera in via Volta, due uomini, intorno le h.20.30/21.00 sono entrati nel nostro cortile, non so con quale intenzione…Per fortuna il cane li ha spaventati e sono scappati. Avevano un’auto piccola parcheggiata in piazza Fracassi a S.Angelo”.

Foto di repertorio