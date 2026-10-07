6 tartarughe recuperate e portate al porto di Cesenatico

Tartarughe recuperate in mare e portate a Cesenatico

Giornata particolare al porto di Cesenatico. E non per una pescata di eccezionale portata. Nell’arco di un’ora tre pescherecci hanno portato sulla terra ferma ben 6 tartarughe Caretta caretta. Le prime due sono arrivate intorno alle 12.30 e sono di grosse dimensioni. In banchina il Rimas capitanato da Massimo Rossi ha trovato gli addetti di Fondazione Cetacea pronti a ricoverarle presso il proprio ospedale delle tartarughe a Riccione. Il Rimas infatti ha notato come i due esemplari finiti in una cattura accidentale, fossero in sofferenza. Si tratta di un maschio e una femmina che sono stati subito posizionati per espellere l’acqua ingerita. Sono finite accidentalmente nella rete a strascico a circa 11 miglia al largo della costa di Cesenatico.