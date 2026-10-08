Allarme incendio al grattacielo di Cesenatico IL VIDEO

Allarme questa sera (giovedì 8 ottobre) al grattacielo di Cesenatico. Intorno alle 19.20 è scattato il sistema antincendio dell’edificio, facendo partire l’allarme e invitando i residenti a evacuare lo stabile.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, provenienti dalle sedi di Forlì e Cesena, con il supporto della squadra del distaccamento di Cervia, e i carabinieri, per effettuare le verifiche, accertare l’origine dell’allarme ed eseguire un controllo accurato piano per piano per individuare eventuali focolai.

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Il consistente schieramento di mezzi e uomini è legato alle caratteristiche del grattacielo, un edificio considerato particolarmente complesso da gestire in caso di emergenza. Per questo motivo, in presenza di un allarme, l’intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco scatta d’ufficio, così da garantire fin da subito un adeguato dispositivo di soccorso.

Nel frattempo, diversi residenti sono scesi in strada e hanno atteso all’esterno dell’edificio mentre i Vigili del Fuoco effettuavano i controlli.