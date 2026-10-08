Dear Gianluca, a Cesenatico il concerto per ricordare Gianluca Mattei

Domenica 11 ottobre 2026 il Teatro Comunale di Cesenatico ospiterà alle 17.30 “Dear Gianluca – Concerto per un amico”, appuntamento dedicato al musicista cesenate Gianluca Mattei, scomparso il 9 settembre 2003. Il concerto, giunto alla 21ª edizione, nasce dalla volontà degli amici musicisti di mantenere vivo il suo ricordo attraverso la musica.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cesenatico, proporrà una reunion di musicisti che interpreteranno brani amati da Gianluca Mattei, insieme a composizioni dedicate alla sua memoria.

Il ricordo di Gianluca Mattei attraverso la musica

Diplomato in flauto e sassofonista, Gianluca Mattei ha iniziato a frequentare la scena musicale fin da giovanissimo, distinguendosi per la libertà del suo fraseggio e per la sua attività sia nei concerti sia nell’accompagnamento di spettacoli e reading con il sax contralto e il flauto.

Nel 1991 ha partecipato alla formazione dei Ti Sha Man Nah, quartetto di sassofoni con Fabio Petretti, Stefano Fariselli e Carlo Fabbri. Con il gruppo ha ottenuto riconoscimenti in concorsi e rassegne come Barga Jazz, Summertime in Jazz e Music Inn, pubblicando gli album Thi-Sha-Man-Nah nel 1996, Variazioni climatiche nel 1999 e Ripescando nel 2001.

Mattei ha inoltre fatto parte della sezione dei sassofoni della Jazz Band di Meldola, portando nella formazione la sua capacità improvvisativa.

Il legame con la scuola Dante Arfelli

Importante anche il rapporto con la Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Arfelli di Cesenatico, dove Mattei ha insegnato. Durante gli anni di attività come docente ha accompagnato gli studenti sul palco del Teatro Comunale, permettendo loro di vivere da protagonisti l’esperienza di un concerto.

Proprio alla sua memoria è stata intitolata l’Aula di Musica della scuola, che collabora all’organizzazione della serata insieme all’Associazione Amici della CCILS e alla Consulta del Volontariato e delle Associazioni di Cesenatico.

Gli artisti sul palco del Teatro Comunale

La direzione musicale della 21ª edizione di Dear Gianluca è affidata al maestro Fabio Petretti, che ha curato anche la chiamata degli artisti.

Sul palco saliranno Marisa Naldi e Cristina Scala alla voce; Fabio Petretti, Alessandro Scala, Riccardo Tramontani e Stefano Fariselli a sassofoni e flauto; Gilberto Mazzotti al pianoforte; Antonello Esposito e Filippo Lucchi alla chitarra; Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.

A completare la formazione sarà il Clarinet Reunion, composto da Giorgio Babbini, Gabriele Zaccherini, Daniele Greggi, Mauro Ricci e Vanni Pizzigati.

A presentare la serata sarà Alberto Antolini.

L’ingresso è a offerta libera.