Cesenatico, modifiche alla viabilità dell’ospedale per i lavori alla Casa della Comunità

Ospedale di Cesenatico, viabilità interna chiusa dal 12 al 17 ottobre

La strada interna del presidio ospedaliero di Cesenatico resterà chiusa al transito dal 12 al 17 ottobre per consentire i lavori di collegamento dei nuovi impianti della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità (OSCO) alle reti esistenti.

Gli interventi riguardano gli allacciamenti di fognatura, gas medicali e alimentazione elettrica.

Come raggiungere i servizi

Durante la chiusura, per arrivare al CAU, alla camera mortuaria e alla dialisi sarà necessario accedere esclusivamente da viale Abba.

Gli altri utenti diretti al presidio potranno utilizzare i parcheggi lungo viale Abba e quello accanto alla piscina comunale. Sul posto sarà installata segnaletica temporanea per indicare i percorsi alternativi e facilitare l’orientamento.

L’azienda si scusa per i disagi temporanei legati ai lavori.