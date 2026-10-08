“Rumore” a Cesenatico: prevendite e t-shirt in offerta alla Consulta

Rumore a Teatro con Telemaco, tutte le info utili

La Compagnia Tana Liberi Tutti festeggia il 18° anniversario di teatro e 27 di attività con lo spettacolo “Rumore” e imperdibili promozioni a Cesenatico.

La Compagnia Tana Liberi Tutti è pronta a far emozionare il pubblico in occasione del suo 18° anniversario con lo show “Rumore”, un’iniziativa realizzata in memoria di Michela Gentili ed Ilaria Rossini. Per permettere a tutti di assicurarsi un posto e vivere una serata di grande spettacolo, l’associazione ha organizzato una serie di appuntamenti speciali per la prevendita dei biglietti direttamente sul territorio.

Dove e quando trovare i biglietti e le t-shirt promozionali

Appuntamento presso la Consulta del Volontariato di Cesenatico nelle seguenti date: 9 ottobre, 16 ottobre, 23 ottobre. In queste occasioni speciali, oltre ad acquistare i biglietti per lo spettacolo, sarà possibile comprare l’esclusiva t-shirt ufficiale a un prezzo di favore: solo 8 euro anziché 12 euro.

Prezzi dei biglietti per lo spettacolo: platea (posto unico non numerato): 15 euro; palchetti e loggione (posto unico non numerato): 8 euro. Lo spettacolo si terrà il 24 ottobre 2026 alle ore 20.00 al Teatro Comunale di Cesenatico, insieme agli artisti di Lotus. Nelle sedi di spettacolo sarà anche allestita la mostra “Celebrità di Romagna” a cura di Elena Raimondi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 333 374 3556 o 338 247 5583, oppure scrivere all’indirizzo email info@telemacoassociazione.it.