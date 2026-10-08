Influenza e Covid, dal 12 ottobre parte la campagna vaccinale in Emilia-Romagna

Parte lunedì 12 ottobre in Emilia-Romagna la campagna di vaccinazione contro influenza e Covid-19. La somministrazione proseguirà fino a febbraio 2027. Anche quest’anno sarà possibile ricevere i due vaccini nella stessa seduta.

Per la campagna antinfluenzale sono state messe a disposizione 1 milione e 30mila dosi, con la possibilità di aumentare la disponibilità del 20%, arrivando a quasi 1,24 milioni di dosi. Per il Covid sono invece disponibili 150mila dosi di vaccino aggiornato contro la variante XFG. La Regione potrà ordinarne altre in caso di necessità.

Chi vuole vaccinarsi soltanto contro il Covid può già rivolgersi ai Centri vaccinali per adulti e bambini.

Vaccino antinfluenzale gratuito per chi ne fa richiesta

In Emilia-Romagna la vaccinazione antinfluenzale gratuita è prevista per tutti i residenti o assistiti dal Servizio sanitario regionale che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle dosi.

La gratuità riguarda in particolare le persone dai 60 anni in su, le donne in gravidanza e quelle che hanno appena partorito, le persone tra 6 mesi e 59 anni con patologie croniche che aumentano il rischio di complicazioni, i conviventi di persone fragili e i bambini sani tra 6 mesi e 6 anni.

Sono comprese anche le persone ospitate in strutture assistenziali e di lungodegenza, il personale sanitario, gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, i donatori di sangue, i volontari del settore sociosanitario e alcune categorie di lavoratori a contatto con animali potenzialmente esposti a virus influenzali non umani.

Per i bambini tra i 2 e i 6 anni sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale.

Dove si può fare il vaccino

La vaccinazione sarà disponibile attraverso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie convenzionate aderenti alla campagna, i servizi delle Aziende sanitarie, i Servizi di igiene e sanità pubblica e la Pediatria di comunità.

In farmacia potranno vaccinarsi i cittadini maggiorenni che, dopo la valutazione prevista, risultino idonei alla somministrazione.

Sempre in farmacia sarà possibile effettuare gratuitamente anche il richiamo decennale contro difterite, tetano e pertosse, che può essere somministrato contemporaneamente al vaccino antinfluenzale.

Oltre un milione di persone colpite nella scorsa stagione

La stagione influenzale 2025/2026 ha avuto in Emilia-Romagna un’intensità classificata come medio-bassa. Il picco è stato raggiunto nella terza settimana di dicembre 2025, con circa 19 casi ogni mille assistiti.

Nel corso della stagione, secondo i dati della sorveglianza regionale, sono state oltre 1 milione e 34mila le personecolpite dall’influenza o da sindromi simil-influenzali.

La copertura vaccinale tra gli over 65 ha raggiunto il 58,2%, un dato che ha comunque registrato un lieve calo rispetto alla stagione precedente.

«La vaccinazione è la protezione più efficace per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze, in particolare per le persone più fragili e a rischio», ha detto l’assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi.

La Regione ha confermato anche per questa stagione la campagna di comunicazione “Non farla girare. Dai una spallata all’influenza”, con informazioni sulla vaccinazione, materiali negli ambulatori e nelle farmacie, contenuti per i social e uno spot video.

Le informazioni sulla campagna sono disponibili sul sito della Regione Emilia-Romagna.