Regione Emilia-Romagna: «Pieno sostegno all’espulsione di La Selvaggia dalla fiera Conxemar»

Regione Emilia-Romagna: sostegno all’espulsione di La Selvaggia dalla fiera Conxemar

La Regione Emilia-Romagna sostiene la decisione degli organizzatori della fiera internazionale Conxemar (leggi l’articolo)di Vigo di espellere l’azienda ittica La Selvaggia dal Padiglione Italia e revocare i suoi accrediti, dopo l’uso di materiali promozionali giudicati sessisti e lesivi della dignità delle donne.

L’impresa, con sede a Santarcangelo di Romagna, era stata selezionata per partecipare alla collettiva italiana tramite un avviso pubblico regionale, nell’ambito del bando del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf). La procedura seguiva i criteri di ammissibilità ministeriali, già adottati in precedenti selezioni e senza indicazioni specifiche sui materiali promozionali.

La Regione afferma di non essere stata informata in anticipo dei contenuti pubblicitari diffusi dall’azienda. Li definisce inaccettabili e in contrasto con le politiche regionali per la parità di genere e la tutela della dignità della persona.

Secondo la nota dell’amministrazione, il funzionario regionale presente a Vigo è intervenuto il 7 ottobre, appena accertata la situazione. Tra la notte del 7 e l’8 ottobre, prima della segnalazione del Masaf agli uffici regionali, la Regione ha inviato all’impresa una formale nota di richiamo e diffida urgente, condivisa con il Ministero.

L’Emilia-Romagna dichiara infine la propria disponibilità a collaborare con il Masaf per rafforzare i controlli nelle future procedure di selezione e prevenire il ripetersi di episodi simili.

A questo link la replica dell’azienda.