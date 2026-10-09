Festa della Birra di Sant’Angelo, Sergio Casabianca chiude con “A tutto Beat”

Domenica 11 ottobre Sergio Casabianca & Le Gocce chiuderanno la Festa della Birra di Sant’Angelo di Gatteo con “A tutto Beat”, spettacolo dedicato ai successi della musica italiana degli anni Sessanta. L’appuntamento è dalle 21.30 nel tendone riscaldato allestito in Piazzale Dossetti. L’ingresso allo spettacolo è libero.

Il concerto ripercorre le canzoni della stagione d’oro del beat italiano, tra brani entrati nella memoria collettiva e ritornelli da cantare insieme. Casabianca, cantautore e intrattenitore, guiderà la serata alternando musica, ironia e dialogo con il pubblico.

“A tutto Beat” accompagna la band romagnola fin dagli inizi ed è diventato uno dei suoi spettacoli più richiesti. Sul palco, il gruppo propone un viaggio in un decennio che ha segnato la musica e il costume italiani, coinvolgendo spettatori di generazioni diverse.

Lotteria e stand gastronomico

Alle 22.30 è prevista l’estrazione finale dei premi della Lotteria dei Barrocci, ultimo appuntamento della manifestazione. Lo stand gastronomico aprirà alle 19. Per cenare all’interno del tendone è obbligatorio prenotare il tavolo al numero 338 9171439.

La Festa della Birra è organizzata dall’Associazione Palio dei Barrocci di San Michele.