“Affari Tuoi”, la nuova concorrente è di Cesenatico

Si chiama Denise Buratti, viene da Cesenatico e rappresenta l’Emilia-Romagna nella nuova puntata di “Affari Tuoi”, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.
La nuova concorrente della settimana arriva dalla città del porto canale e nella vita lavora come segretaria in un centro fitness di Cesenatico. Per Denise si apre così una nuova esperienza televisiva, che la porta a confrontarsi con il gioco dei pacchi e con la possibilità di conquistare un premio.
Il mondo dello spettacolo non le è del tutto estraneo: anni fa, infatti, aveva partecipato a Miss Italia.