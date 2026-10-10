Basket, Buena Onda mette a segno la prima vittoria fuori casa

Grande prova di carattere della Buena Onda che, nonostante le pesantissime assenze di Delvecchio e Brighi, riesce a portare a casa una partita che per lunghi tratti non ha avuto un padrone, imponendosi per 78-73 .

La partita

Partita equilibrata sin dalla palla a due: Ozzano come previsto si dimostra una squadra giovane e di qualità, mentre la Buena Onda è chiamata ad uno sforzo extra per gestire le assenze dei suoi pezzi più pregiati. È ottimo l’avvio di Monticelli, subito ispirato e presente a rimbalzo. Il primo quarto vede comunque Ozzano avanti 18-15.

Il primo mini parziale firmato Buena Onda lo trovano i giovanissimi: i quattro under targati Basket Cervia Cesenatico vengono messi in campo insieme e premiano la fiducia di coach Focarelli. Su tutti, positivissimo l’apporto di Lamieri, che chiuderà con 10 punti, e di Forbicini, protettore dell’area e realizzatore di 8 punti in 30 minuti alla sua seconda presenza in DR1. All’intervallo la Buena mette il naso davanti: 37-35.

La gara prosegue sul filo dell’equilibrio, ma Ozzano sembra avere la possibilità di scappare, provando la figa a +5 a tre minuti dalla sirena finale. Nel momento più delicato sale in cattedra Luca Sovera, che guida i suoi alla rimonta firmando anche il canestro del vantaggio.

Da qui non ci si volta più indietro, nonostante la tensione e l’infinita serie di tiri liberi: l’appoggio di Bertocchi a 5 secondi dalla fine chiude il definitivo 78-73.