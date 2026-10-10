Romagna per il Nepal “Nun par lou, noi per loro”: la solidarietà va in scena!

La Romagna il fango lo conosce
Nel maggio 2023 abbiamo visto l’acqua invadere le nostre strade e le nostre case. Abbiamo conosciuto la paura, la perdita e la fatica di ricominciare. E sappiamo che, quando l’emergenza sembra finita, il difficile spesso comincia proprio lì.
Oggi, dall’altra parte del mondo, migliaia di persone in Nepal stanno affrontando le conseguenze devastanti delle alluvioni e delle colate di fango e detriti che hanno colpito il Paese lo scorso 26 agosto.
Possiamo fare qualcosa. Insieme.
L’ appuntamento al Cineteatro Bogart
Lunedì 19 ottobre il Cineteatro Bogart di Cesena ospiterà una serata speciale di musica, teatro, comicità e solidarietà, nata per trasformare la vicinanza in un aiuto concreto.
Sul palco, artiste e artisti romagnoli che hanno scelto di mettere gratuitamente a disposizione il proprio talento per sostenere le comunità colpite.
Aiutateci ad ottenere la maggiore attenzione possibile e a riempire il teatro.
Chi parteciperà vivrà una serata di spettacolo e solidarietà unica.
Per chi ha perso tutto.
Perché la solidarietà non conosce confini.
Quel fango, anche a migliaia di chilometri di distanza, è anche il nostro.
NUN PAR LOU. NOI PER LORO.