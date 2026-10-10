Romagna per il Nepal “Nun par lou, noi per loro”: la solidarietà va in scena!

La Romagna il fango lo conosce Nel maggio 2023 abbiamo visto l’acqua invadere le nostre strade e le nostre case. Abbiamo conosciuto la paura, la perdita e la fatica di ricominciare. E sappiamo che, quando l’emergenza sembra finita, il difficile spesso comincia proprio lì.

Oggi, dall’altra parte del mondo, migliaia di persone in Nepal stanno affrontando le conseguenze devastanti delle alluvioni e delle colate di fango e detriti che hanno colpito il Paese lo scorso 26 agosto.