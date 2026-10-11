Vongola Selvaggia, su consiglio dei legali niente interviste e dichiarazioni

Il team di Vongola Selvaggia comunica attraverso il proprio profilo social uno stop da dichiarazioni e interviste.

Il messaggio recita: ” Ragazzi, che mare in tempesta! In questi giorni le onde si sono alzate parecchio, quindi abbiamo deciso di navigare con prudenza. Su consiglio dei nostri legali, per il momento niente interviste né dichiarazioni pubbliche. Stiamo tutelando il nostro lavoro e tutte le persone che fanno parte della famiglia Vongola Selvaggia. Prima si mette ordine a bordo, poi si torna a parlare. Ci risentiamo presto, con la rotta ben definita.La famiglia Vongola Selvaggia”.