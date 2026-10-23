Addio a Carlo Fabbri, il jazzista dal cuore grande

È morto il 21 ottobre scorso, all’età di 68 anni, Carlo Fabbri, conosciuto da tutti come Carletto, musicista jazz e sassofonista originario di Felloniche, che nel corso degli anni si è esibito spesso a Cesenatico. Diplomato in clarinetto, aveva una grande passione per il sax, strumento con cui ha accompagnato tanti momenti musicali del territorio.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda per il suo “cuore grande”, oltre che per la passione per la musica e il legame con gli altri musicisti. Un ricordo che va oltre il palco e racconta l’affetto di chi ha condiviso con lui esperienze, incontri e momenti di vita.

Fabbri aveva lavorato come insegnante di musica alle scuole medie di Longiano, professione che ha svolto fino alla pensione, affiancandola alla sua attività di musicista.

Il suo nome era legato anche al ricordo di Gianluca Mattei, il musicista a cui è stato dedicato Dear Gianluca, appuntamento ospitato al Teatro Comunale di Cesenatico, in occasione del quale Carletto aveva suonato.

I funerali si sono svolti oggi (venerdì 23 ottobre) a Casa Magnani, a Savignano sul Rubicone. A salutarlo erano presenti anche diversi musicisti, che si sono ritrovati per rendergli omaggio e ricordare il collega e amico.