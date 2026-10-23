Calendario con Mussolini in una edicola in città, la segnalazione

Cesenatico, in edicola spunta il calendario con Mussolini: la segnalazione di un lettore

Un calendario dedicato a Benito Mussolini, il capo del fascismo e dittatore italiano, in mezzo alle pubblicazioni in vendita in un’edicola di Cesenatico. È quanto ha notato un lettore, che ha inviato una fotografia della pubblicazione esposta insieme a calendari, almanacchi e riviste.

L’immagine mostra il calendario con il volto di Mussolini in posizione centrale, ben visibile tra gli altri prodotti esposti. Una presenza che ha attirato l’attenzione del lettore e che riporta alla discussione sull’opportunità di commercializzare pubblicazioni dedicate a una figura legata a uno dei periodi più bui della storia italiana.

La vendita di un calendario, di per sé, non equivale a una presa di posizione politica da parte di chi lo espone. Resta però una questione anacronistica, di sensibilità e di contesto. Insomma nulla di illegale – ci mancherebbe – ma di certo che può turbare la sensibilità di alcuni e suscitare interrogativi.

Segnalarla non significa invocare censure, ma ricordare che la memoria storica ha un peso e che il modo in cui viene rappresentata, anche attraverso oggetti apparentemente ordinari come un calendario, resta significativo.