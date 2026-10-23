Salta Su 2026, abbonamenti studenti: domande entro il 18 dicembre

Salta Su, abbonamenti agevolati per gli studenti: domande entro il 18 dicembre

C’è tempo fino alle 14 del 18 dicembre 2026 per richiedere Salta Su, l’abbonamento gratuito o a prezzo agevolato per il trasporto pubblico locale destinato agli studenti residenti in Emilia-Romagna. L’iniziativa della Regione è rivolta agli alunni delle scuole primarie, medie e superiori, statali e paritarie, e a chi frequenta i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), anche fuori regione.

L’abbonamento è gratuito per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per gli iscritti alle scuole superiori e ai percorsi IeFP, invece, l’agevolazione è riservata ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 30mila euro.

Da quest’anno è prevista una quota di adesione una tantum di 15 euro. Le domande devono essere presentate entro la scadenza attraverso il portale regionale dedicato: mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu.

Start Romagna, abbonamento annuale Under 26

Prosegue anche la campagna abbonamenti Under 26 di Start Romagna, pensata per gli studenti che non possiedono i requisiti per accedere a Salta Su e che non hanno ancora compiuto 27 anni alla data di inizio della validità dell’abbonamento.

Per acquistare la prima tessera è necessario rivolgersi a uno dei Punto Bus di Start Romagna e richiedere la tessera Mi Muovo. Per i rinnovi è invece possibile procedere direttamente online, ricaricando l’abbonamento.

Informazioni e modalità di acquisto sono disponibili sul sito Start Romagna.

Carta del Docente per acquistare gli abbonamenti

Start Romagna aderisce anche alla Carta del Docente. Gli insegnanti possono utilizzare il contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per acquistare titoli di viaggio e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Il voucher può coprire l’intero costo dell’abbonamento oppure una parte della spesa ed è utilizzabile per i titoli mensili e annuali. Il pagamento tramite Carta del Docente è possibile esclusivamente presso i Punto Bus di Start Romagna.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Start Romagna.