Buena Onda: grande prova per la C femminile. Espugnata Faenza

Buena la prima

È Buena la prima anche in C femminile, le ragazze di coach Fantini disputano una prova concreta e vincono una gara mai in discussione, tornando da Faenza con i primi due punti stagionali.

Tante palle rubate e contropiedi concretizzati, inizia nel migliore dei modi la partita di capitan Capucci e compagne, che dopo cinque minuti si trovano già sull’11-3.

La Buena Onda W non si volta più indietro: ogni rimbalzo diventa un’occasione per passarsi il pallone e volare in contropiede, e la forbice continua ad allargarsi, a fine primo quarto il tabellone segna un severo 6-21.