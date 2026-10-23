Buena Onda: grande prova per la C femminile. Espugnata Faenza

Buena la prima
È Buena la prima anche in C femminile, le ragazze di coach Fantini disputano una prova concreta e vincono una gara mai in discussione, tornando da Faenza con i primi due punti stagionali.
Tante palle rubate e contropiedi concretizzati, inizia nel migliore dei modi la partita di capitan Capucci e compagne, che dopo cinque minuti si trovano già sull’11-3.
La Buena Onda W non si volta più indietro: ogni rimbalzo diventa un’occasione per passarsi il pallone e volare in contropiede, e la forbice continua ad allargarsi, a fine primo quarto il tabellone segna un severo 6-21.
Il match
Il rullo compressore Buena Onda continua ad abbattersi su Faenza, solo un mini parziale subito di 6-0 obbliga coach Fantini al timeout, ma la partita viene subito rimessa sui binari giusti. Tante conclusioni facili trovate dalle ragazze e il divario continua ad aumentare: si va al riposo lungo sul 17-33.
Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, Faenza non riesce ad impensierire le ragazze che continuano a macinare punti: dopo un terzo quarto chiuso sul 22-52 l’ultimo periodo è sola amministrazione e la Buena dilaga. L’esordio assoluto in C femminile termina con un perentorio 27-69.
Punteggio e formazione
MVP CLARA CAPUCCI: il capitano non delude alla prima, Clara chiude con 12 punti, portando leadership, esperienza ed energia su entrambi i lati del campo.
Faenza Basket Project 27-69 Buena Onda Basket Club
(6-21, 17-33, 22-52, 27-69)
Capucci 12, Gori 7, Guidi 12, Bertozzi 12, Ortega 6, Abati, Zaccaria 6, Biondi, Bollini 12, Iaselli 2, Zoffoli, Giorgini. All. Fantini