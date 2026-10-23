Carabinieri, controlli straordinari a Cesenatico: nove denunce e sette segnalazioni

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico , con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché delle Stazioni dipendenti , hanno effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nonché al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di guida pericolose e dell’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Il resoconto

I controlli, svolti prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, hanno portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica di Forlì di nove persone, in particolare:

due automobilisti per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico” poiché, sottoposti ad accertamenti, risultando positivi al test rapido, si rifiutavano di eseguire i previsti accertamenti ematici presso la competente struttura ospedaliera. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura e i veicoli affidati a persone idonea alla guida;

per poiché, sottoposti ad accertamenti, risultando positivi al test rapido, si rifiutavano di eseguire i previsti accertamenti ematici presso la competente struttura ospedaliera. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura e i veicoli affidati a persone idonea alla guida; due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché sottoposti ad accertamenti con alcoltest in dotazione, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori compresi tra 1,00 g/l e il 1,5 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

per poiché sottoposti ad accertamenti con alcoltest in dotazione, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori compresi tra 1,00 g/l e il 1,5 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida; un’automobilista per “guida senza patente” poiché, alla guida di un veicolo, è stato nuovamente sorpreso a commettere la medesima infrazione nel biennio. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca amministrativa;

per poiché, alla guida di un veicolo, è stato nuovamente sorpreso a commettere la medesima infrazione nel biennio. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca amministrativa; un motociclista per “ inottemperanza agli ordini di agenti e funzionari con modalità che mettono in pericolo la pubblica incolumità ” poiché, durante un posto di controllo non si fermava all’alt imposto dai carabinieri che lo avevano notato mentre effettuava, in sella ad un motociclo, sorpassi spericolati, dandosi successivamente a pericolosa fuga a forte velocità, mettendo a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca;

per “ ” poiché, durante un posto di controllo non si fermava all’alt imposto dai carabinieri che lo avevano notato mentre effettuava, in sella ad un motociclo, sorpassi spericolati, dandosi successivamente a pericolosa fuga a forte velocità, mettendo a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca; un giovane per “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ” poiché, durante un controllo, in sella al proprio velocipede, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e destinata allo spaccio, nonché della somma di 275,00 euro ritenuto provento di illecita attività. La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro;

per “ ” poiché, durante un controllo, in sella al proprio velocipede, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e destinata allo spaccio, nonché della somma di 275,00 euro ritenuto provento di illecita attività. La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro; un uomo per “falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazione amministrative” poiché, sottoposto a controllo esibiva una carta d’identità elettronica contraffatta;

per poiché, un cittadino straniero per “soggiorno illegale nel territorio dello Stato” poiché, nel corso del controllo, è risultato sprovvisto di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è stato emesso biglietto d’invito a presentarsi presso l’autorità di P.S. per regolarizzare la propria posizione di soggiorno.

Infine sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, sette giovani che, controllati in luoghi di ritrovo, erano in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana, per un peso complessivo di una decina di grammi, sequestrate amministrativamente.