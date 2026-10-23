Cesenatico, approvato il progetto Ex Lavatoio

La progettazione è stata affidata lo scorso aprile, attraverso un bando da 350mila euro, a un raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Dodi Moss di Genova, Pier Currà Architettura di Cesena e Marco Perroni Ingegneria di Faenza.

Il progetto di rigenerazione urbana era stato candidato dal Comune, tramite la Regione Emilia-Romagna, a un finanziamento del Ministero del Turismo pari a 1,75 milioni di euro. Il contributo assegnato ammonta a 1.597.000 euro, oltre il 90% della cifra richiesta. La quota restante sarà sostenuta con risorse comunali.

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’Ex Lavatoio e dell’area verde di Largo San Giacomo. L’intervento, dal valore complessivo di 3,5 milioni di euro, punta a rinnovare una porzione centrale della città, ampliando le attività legate al Museo della Marineria e creando un nuovo collegamento pedonale con il Porto Canale Leonardesco. A novembre il Comune presenterà il piano alla cittadinanza in un incontro pubblico.

Un laboratorio aperto sulla manutenzione delle barche

Il fulcro dell’intervento sarà l’adeguamento strutturale dell’edificio dell’Ex Lavatoio. La navata centrale verrà recuperata per ospitare uno spazio dedicato alla manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, attrezzato per le lavorazioni del legno.

Gli ambienti interni saranno organizzati con pareti in muratura, destinate alle attività artigianali, ai depositi e ai servizi, e divisori in vetro per le aree laboratoriali e didattiche collegate al museo. Le vetrate permetteranno a cittadini e visitatori di osservare i lavori sulle barche, trasformando il cantiere di manutenzione in una parte visibile del percorso museale.

L’idea è rafforzare il legame con la Sezione Galleggiante del Museo della Marineria sul Porto Canale e con l’alzata estiva delle vele. Il progetto prevede anche modalità di accesso protette all’area di lavoro, così da integrare attività artigianali e visita didattica.

Un percorso di 130 metri verso il Porto Canale

Dall’Ex Lavatoio partirà una passeggiata pedonale lunga circa 130 metri, diretta al museo galleggiante. Il tracciato sarà realizzato con pavimentazioni dai colori tenui e con illuminazione a terra, pensata per rendere il collegamento fruibile anche nelle ore serali e aumentare la percezione di sicurezza.

Lungo il percorso sorgerà un podio sopraelevato, progettato anche come protezione dagli eventi alluvionali. Da qui inizierà la sezione all’aperto del museo, con pannelli in legno naturale ispirati alla forma delle vele e contenuti didascalici dedicati all’identità cittadina.

Anche Largo San Giacomo sarà interessato dai lavori: il piano include nuove alberature, arredi, percorsi rinnovati, un’area gioco e una zona per lo sport. Nel 2021 l’area dell’Ex Lavatoio era già stata oggetto di un primo intervento, con la realizzazione di un giardino di collegamento tra viale Cecchini e il parcheggio di Largo San Giacomo.

Gozzoli: «Un ampliamento importante per il Museo»

«L’intervento sull’ex Lavatoio e sull’area verde di Largo San Giacomo segna un passo molto importante per Cesenatico», ha dichiarato il sindaco Matteo Gozzoli. «Stiamo parlando di un ampliamento importante delle attività e degli spazi del Museo della Marineria e anche di un miglioramento decisivo delle aree verdi».

Il sindaco ha sottolineato il valore del finanziamento ottenuto e la responsabilità connessa alla realizzazione dell’opera. A novembre, ha aggiunto, l’amministrazione organizzerà un appuntamento pubblico per illustrare nel dettaglio alla collettività il progetto approvato.