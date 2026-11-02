Notizie

A14, chiusure in programma: maggiori info

Giulia Zannetti2 Novembre 2026
strada e45

Al via una settimana di lavori, modifiche alla viabilità e chiusure lungo la rete autostradale romagnola.

                      A14: tutte le modifiche 

Per consentire i lavori di pavimentazione sulla A14 Bologna-Taranto, il casello autostradale sarà interessato da diverse limitazioni al traffico:

  • nella notte tra martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre (dalle 21 alle 5), il casello di Cesena Nord resterà completamente chiuso in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Bologna è consigliato l’utilizzo dell’ingresso di Forlì, mentre chi è diretto verso Ancona potrà accedere in A14 tramite il casello di Cesena.;
  • nelle notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre (sempre con orario 21-5), lo svincolo sarà chiuso sia in entrata verso Bologna, sia in uscita per i veicoli provenienti da Ancona; suggerito in alternativa, di entrare a Forlì per chi va a nord e di uscire a Cesena per i mezzi in arrivo da sud;
  • nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre (dalle 22 alle 6), è prevista la chiusura dell’uscita di Cesena Nord per chi proviene da Bologna, con l’alternativa consigliata di uscire al casello di Forlì.
Unisciti al nostro canale Whatsapp

Tags:

Share