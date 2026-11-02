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Mareggiata, tartaruga marina trovata con il cranio sfondato. L’appello di Fondazione Cetacea

Redazione2 Novembre 2026
tartaruga

La forte mareggiata, che ha interessato la costa romagnola in questi giorni, ha riportato a riva una tartaruga marina con il cranio sfondato e in condizioni critiche. A lanciare l’allarme è la Fondazione Cetacea di Riccione, che attraverso i social ha rivolto un appello a chi frequenta le spiagge in questi giorni.

L’appello: “Ogni segnalazione tempestiva è preziosa”

“Se in questi giorni vi recate in spiaggia chiediamo la massima attenzione: ogni segnalazione tempestiva è preziosa”, è l’invito della Fondazione, impegnata nella tutela e nel recupero degli animali marini.

Le mareggiate possono riportare sulla battigia esemplari feriti o in difficoltà. Per questo è importante prestare attenzione durante le passeggiate sul litorale e segnalare tempestivamente eventuali ritrovamenti alla Fondazione Cetacea, evitando di manipolare o spostare autonomamente gli animali.

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