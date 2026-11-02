Halloween a Sala, oltre 400 visitatori alla festa della Proloco

Halloween a Sala di Cesenatico, oltre 400 visitatori alla festa della Pro Loco

Oltre 400 persone hanno partecipato alla festa di Halloween organizzata dalla Pro Loco di Sala di Cesenatico. Famiglie, bambini e ragazzi hanno animato l’area dell’evento, trasformata per l’occasione in un percorso tra streghe, fantasmi, lapidi e decorazioni a tema.

Un pomeriggio tra giochi e travestimenti

I più piccoli hanno potuto incontrare personaggi in costume e prendere parte alle attività preparate dai volontari, mentre il pubblico ha affollato gli spazi della festa fino a sera. Tra le scenografie anche un piccolo cimitero allestito con luci e candele, diventato uno degli angoli più fotografati.

La partecipazione, con oltre 400 presenze, conferma l’interesse della comunità per un appuntamento ormai atteso nel calendario delle iniziative della frazione. Un risultato che premia il lavoro della Pro Loco e dei volontari impegnati nell’organizzazione.