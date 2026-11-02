Puliamo il Mondo torna a Cesenatico l’8 novembre

Cesenatico, cittadini in campo per Puliamo il Mondo

Domenica 8 novembre, dalle 14.30 alle 17, Cesenatico torna a mobilitarsi contro i rifiuti con “Puliamo il Mondo nel tuo Quartiere”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, coinvolgerà volontari, famiglie e cittadini in quattro aree della città, con il coordinamento di Legambiente Forlì-Cesena e la partecipazione dell’associazione Plastic Free.

L’obiettivo è semplice e concreto: ripulire strade, parchi, spiagge e spazi verdi, affiancando alla raccolta dei rifiuti un gesto di cura verso i luoghi condivisi. Lo slogan scelto per la giornata è “Chi lo ama, lo protegge”.

Quattro ritrovi nei quartieri

Per distribuire le attività sul territorio e favorire la partecipazione, sono stati individuati quattro punti di ritrovo:

Bagnarola: Palestra di Bagnarola;

Borella-Villalta: Parco del Sorriso;

Centro-Boschetto: Spiaggia Levante, di fronte al Maré;

Madonnina: Parco del Pettirosso.

Dai punti di incontro partiranno le attività previste nel pomeriggio. La formula punta a coinvolgere i residenti nei quartieri in cui vivono, rendendo più immediato il legame tra l’impegno dei partecipanti e la qualità degli spazi pubblici.

Un invito aperto a famiglie e giovani

La giornata è aperta a tutta la cittadinanza. L’invito si rivolge in particolare a famiglie, giovani e a chi voglia dedicare alcune ore alla tutela dell’ambiente urbano.

“Puliamo il Mondo nel tuo Quartiere” riporta al centro un tema quotidiano: la responsabilità collettiva nella cura della città. Intervenire sui rifiuti abbandonati non risolve da solo il problema, ma può rafforzare l’attenzione verso parchi, strade e aree verdi, contribuendo a mantenere Cesenatico più pulita e accogliente.