1944, il rifugio della Rocca Malatestiana apre le porte ai visitatori

Sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre il rifugio antiaereo della Rocca Malatestiana sarà visitabile gratuitamente con il percorso immersivo 1944. Un rifugio, 800 vite. Gli ingressi, da viale Mazzoni, sono previsti ogni mezz’ora dalle 15 alle 17.

A guidare i partecipanti saranno oggetti, testimonianze e racconti, per ricostruire la vita quotidiana negli spazi sotterranei durante la guerra: un luogo di attesa e paura, ma anche di solidarietà e speranza per centinaia di persone.

La storia del rifugio

Un riparo scavato nella Rocca

Il rifugio fu progettato nel 1940 da Mario Tellerini, ingegnere capo del Comune e responsabile del Comitato di difesa antiaerea. Per costruirlo venne scavato il colle della Rocca Malatestiana, in una posizione scelta anche per tenere gli ingressi a distanza da piazza del Popolo e ridurre il rischio che eventuali crolli li bloccassero.

La struttura si estende per circa 60 metri e ha due accessi protetti da paraschegge. Fu utilizzata per la prima volta il 13 maggio 1944, giorno del primo bombardamento aereo su Cesena.

Ore di allarme e spazi affollati

All’interno si trovavano un’infermeria, gli alloggi per i pompieri e per il capo-ricovero, due latrine e sedute in legno. La capienza prevista era di 290 persone. Durante gli allarmi, chi cercava riparo trascorreva ore in spazi stretti, in condizioni di forte tensione.

Il nome della visita, 1944. Un rifugio, 800 vite, richiama le molte persone che trovarono nel rifugio un riparo nel corso del conflitto. Il percorso invita a conoscere questa pagina della storia cittadina attraverso le tracce lasciate da chi visse quegli anni.

Informazioni per partecipare

Le visite sono gratuite e si svolgono sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre, con ingressi ogni 30 minuti dalle 15 alle 17. L’accesso è da viale Mazzoni.