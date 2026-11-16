In Emilia-Romagna un aiuto contro la povertà energetica per 155 famiglie

Oltre 700 persone, tra cui 430 minori, riceveranno un sostegno per affrontare la povertà energetica in Emilia-Romagna. Il progetto “Azioni integrate per un futuro energetico sostenibile”, presentato il 16 novembre, coinvolgerà 155 nuclei familiari nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Cesena.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fondazione Banco dell’energia e Società di San Vincenzo de Paoli, con il sostegno di Hera Comm. È il primo progetto realizzato insieme dopo l’ingresso di Hera Comm nel board della Fondazione, avvenuto a giugno.

Bollette, elettrodomestici e formazione

Il programma prevede il pagamento delle bollette di luce e gas, indipendentemente dal fornitore, e la distribuzione di elettrodomestici e lampadine ad alta efficienza. Accanto all’aiuto materiale sono previsti corsi e incontri dedicati ai consumi e al risparmio energetico.

I beneficiari saranno 130 famiglie, in prevalenza residenti in alloggi Acer o in abitazioni in affitto, e 25 nuclei ospitati nelle residenze della San Vincenzo a Comacchio. Il progetto riserva inoltre attenzione ai giovani che incontrano difficoltà nello studio e rischiano di abbandonare la scuola: per loro sono previsti strumenti di accompagnamento e orientamento.

Una rete locale per raggiungere le famiglie

La San Vincenzo de Paoli seguirà gli interventi sul territorio attraverso i propri consigli centrali e la rete di volontari. La presenza locale punta a individuare le situazioni di maggiore fragilità e ad accompagnare le famiglie nell’accesso agli aiuti.

«Il radicamento territoriale è garantito dalla presenza capillare della San Vincenzo de Paoli», ha dichiarato Isabella Malagoli, amministratrice delegata di Hera Comm, ricordando anche l’esperienza maturata dal Gruppo Hera con i servizi sociali e i protocolli con i Comuni: attraverso queste collaborazioni, ha aggiunto, sono state aiutate circa 7.500 famiglie clienti.

Per la Fondazione Banco dell’energia si tratta del primo progetto con Hera Comm dopo il suo ingresso nel board. La segretaria generale Silvia Pedrotti ha definito l’iniziativa un’occasione per ampliare la rete di intervento e unire sostegno diretto ed educazione energetica.

La presidente del Consiglio centrale di Bologna della San Vincenzo de Paoli, Maria Gabriella Falavigna, ha sottolineato il legame tra contrasto alla povertà e attenzione ambientale, indicando nell’educazione delle nuove generazioni una strada per consolidare nel tempo comportamenti di consumo più consapevoli.