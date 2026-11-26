Forlì, ex fidanzato molesto arrestato: si avvicina alla vittima nonostante il divieto del giudice

Una ragazza, in preda al panico, si dirige verso una pattuglia della Questura durante un controllo in piazza Saffi. Poco prima, il suo ex fidanzato l’aveva avvicinata nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal giudice. Gli agenti ricostruiscono in fretta quanto accaduto, rintracciano il ragazzo a poca distanza e lo arrestano in flagranza di reato.

Il controllo in piazza Saffi e l’inseguimento nel centro

Le Volanti della Questura stavano controllando un folto gruppo di giovani in piazza Saffi, a Forlì, quando una giovane si è avvicinata agli agenti, spaventata. Gli agenti hanno capito subito che qualcosa era successo poco prima nelle vie del centro.

Ricostruito il percorso, la pattuglia ha intercettato il ragazzo a poca distanza. Il giovane, di nazionalità straniera, si era dileguato lungo corso della Repubblica dopo aver avvicinato la vittima.

Divieto e braccialetto non sono bastati

Il ragazzo era sottoposto a una misura cautelare: non poteva avvicinarsi alla donna ed era sorvegliato a distanza tramite braccialetto elettronico. Nonostante questo, ha deciso di ignorare il provvedimento del giudice.

L’arresto in flagranza

L’arresto è scattato per inosservanza del divieto di avvicinamento. Il reato è stato contestato nell’immediatezza, mentre la vittima era ancora sotto shock.

La convalida e la nuova misura

All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha aggravato la misura cautelare. Al divieto di avvicinamento, già controllato con il braccialetto elettronico, si aggiunge ora l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La vicenda mostra come una misura di protezione funzioni davvero solo se viene rispettata, e se in quel momento qualcuno è in grado di intervenire.