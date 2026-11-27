L’operazione tra Rimini, Cesena e Riccione
Un uomo di quarant’anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento risale al 19 novembre scorso ed è stato reso noto dalla Questura di Forlì-Cesena il 27 novembre 2026.
A muoversi sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Rimini, affiancati dal Commissariato di Cesena, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio provinciale. Alla perquisizione ha preso parte anche l’unità cinofila della Polizia Locale di Riccione con il cane antidroga Zico, il cui fiuto si è rivelato determinante per individuare lo stupefacente.
Dalle prime informative alle perquisizioni
L’operazione è nata da elementi informativi raccolti dagli investigatori sulla possibile disponibilità, da parte dell’uomo, di un quantitativo rilevante di droga. Le verifiche si sono sviluppate partendo dall’abitazione dell’indagato per poi estendersi a un garage nella sua disponibilità.
Il sequestro di droga, contanti e oggetti di valore
Durante i controlli sono stati trovati e posti sotto sequestro circa quattro chilogrammi di cocaina, divisi in quattro panetti, insieme a materiale destinato al confezionamento della sostanza.
Denaro contante, orologi e gioielli griffati
Nel corso delle perquisizioni gli operatori hanno rinvenuto anche 10.000 euro in contanti, orologi di prestigio e gioielli griffati in oro, tutti sottoposti agli accertamenti previsti dalla legge. Al termine delle formalità di rito, il quarantenne è stato portato in casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, ferma restando la presunzione d’innocenza prevista per le persone indiziate e imputate.